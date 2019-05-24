كوريا الجنوبية تجري مناورات عسكرية ومدنية اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يتم تنظيم مناورات مدنية وعسكرية في كوريا هذا الأسبوع، بدلا من التدريبات المشتركة السابقة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "أولتشي حارس الحرية".وقالت وزارة الدفاع في سيول إن التدريبات سيتم إجراؤها من الاثنين وحتى الخميس، وسيشارك فيها أفراد من القوات المسلحة ومسؤولون حكوميون ومدنيون.وستجمع المناورات المصغرة بين برنامجين حاليين: تدريب "تيغوك" بقيادة الجيش الكوري، وتدريب "أولتشي" الحكومي، الذي كان جزءًا من التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة. وسيتم تنظيم الجزء المدني الذي تقوده الحكومة بدءا من الساعة الثانية وحتى الرابعة من عصر الغد الثلاثاء، وسيشمل تدريبات على الاستجابة للكوارث الطبيعية الطارئة. وسيتبع ذلك تدريبات لمواقع القيادة العسكرية في ظل بيئة لمحاكاة زمن الحرب من الساعة الرابعة وحتى يوم الخميس.وقد أكدت الوزارة أن التدريبات الجديدة تستهدف تعزيز قدرات الاستجابة المشتركة للقطاعات المدنية والحكومية والعسكرية لمختلف تهديدات الأمن والسلامة.