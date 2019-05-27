البيت الأبيض يؤكد ثقة ترامب في الزعيم الكوري الشمالي

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قال البيت الأبيض أمس الأحد إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يشعر أنه لا يزال يتمتع بعلاقات جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، على الرغم من إطلاق كوريا الشمالية بعض الصواريخ في وقت سابق من هذا الشهر.وقالت "سارا ساندرز" المتحدثة باسم البيت الأبيض في لقاء مع شبكة "إن بي سي" إن "ترامب" يشعر بالرضا تجاه التزام "كيم" بالوعد الذي قطعه بالتحرك نحو نزع السلاح النووي.وأضافت "ساندرز" التي ترافق الرئيس الأمريكي في زيارته إلى اليابان، أن الإطلاق الصاروخي الأخير لم يزعج الرئيس، لأنه يركز على مواصلة "العلاقات الجيدة" التي تربطه بالزعيم "كيم".وجاءت هذه التصريحات بعد أن نشر "ترامب" على صفحته في تويتر قائلًا إن كوريا الشمالية أطلقت "بعض الأسلحة الصغيرة"، لكنه لم يشعر بالانزعاج من عمليات الإطلاق.