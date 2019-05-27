الرئيس مون يشيد بفوز المخرج بونغ جون هو في مهرجان كان

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نشر الرئيس "مون جيه إين" رسالة تهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبح المخرج "بونغ جون هو" أول كوري جنوبي يفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي عن فيلم "الطفيلي".وقال الرئيس إن إنجاز "بونغ" يعد هدية مفيدة للعاملين في صناعة السينما، حيث تحتفل كوريا بمرور مائة عام على بدء الإنتاج السينمائي.وقال "مون" إنه يشعر، والكثير من الكوريين ومحبي الأفلام الكورية، بالسرور لفوز "بونغ" في هذا الحدث الرائع. كما أثنى على موهبة "بونغ" في إخراج قصص من الحياة اليومية، معربا عن تطلعه لمشاهدة الفيلم.وأضاف الرئيس أنه يدرك جيدًا مقدار الجهد والعمل الشاق الذي بذله صناع الفيلم، وأن هذه الجهود قد أثارت اعتزازًا كبيرًا في صناعة السينما الكورية.