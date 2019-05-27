سقوط أمطار باردة في جميع أنحاء البلاد

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تشهد معظم أجزاء كوريا الجنوبية سقوط أمطار اليوم الاثنين، مما سيعمل على تبريد الموجة الحارة الشبيهة بالصيف التي شعر بها الكثيرون في الأيام الأخيرة.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تبلغ معدلات الأمطار في المناطق الساحلية الجنوبية ما يتراوح بين 30 إلى 80 ملليمترا، وفي مقاطعتي "تشونغ تشُنغ" وجنوب "كيونغ سانغ" ما بين 10 إلى 40 ملليمترا، وفي سيول وكيونغ كي ما يصل إلى 20 ملليمترا.ومن المتوقع أن تؤدي الأمطار إلى انخفاض درجات الحرارة خلال النهار إلى نحو 21 درجة مئوية في سيول وأجزاء أخرى من البلاد، أي أقل بعشر درجات عن اليوم السابق.وقد صدرت تحذيرات من سقوط الأمطار الغزيرة في بعض أجزاء البلاد، بما في ذلك الأجزاء المرتفعة في جزيرة جيجو والمناطق الساحلية في مقاطعة جنوب "جولا".ومن المتوقع أن يتوقف سقوط الأمطار خلال الليل.