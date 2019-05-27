نقاد السينما يتوقعون ارتفاع مكانة السينما الكورية بعد فوز بونغ

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يتوقع نقاد السينما في كوريا الجنوبية أن يساهم فوز المخرج "بونغ جون هو" في مهرجان كان السينمائي في رفع مكانة السينما الكورية عالميا.وقال الناقد السينمائي "جون تشان إيل" أمس الأحد إن الأفلام الكورية لم تنجح في الفوز من قبل بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان"، رغم أدائها الحيوي والنشط خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن إنجاز "بونغ" سيؤدي بالتأكيد إلى رفع مكانة السينما الكورية وتعزيز دراسات الأفلام الكورية.كما رحب الناقد السينمائي "يون سونغ أون" بفوز "بونغ"، مشيرًا أنه يحمل أهمية كبيرة، نظرًا لأن هذا العام يصادف مرور مائة عام على انطلاق السينما الكورية.وقد حصل "بونغ جون هو" يوم السبت الماضي على جائزة السعفة الذهبية عن فيلم الكوميديا السوداء بعنوان "الطفيلي"، ليصبح أول مخرج كوري يفوز بتلك الجائزة الرفيعة.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 19 عامًا التي يفوز فيها فيلم كوري بجائزة مرموقة في مهرجان "كان" منذ المشاركة الأولى لفيلم المخرج "إيم كوان تيك" بعنوان "تشون هيانغ" في عام 2000. وفي عام 2002، فاز المخرج "إيم" بجائزة أفضل مخرج، محققًا بذلك أول فوز للبلاد في المهرجان الشهير.وبعد ذلك بعامين، فاز المخرج "بارك تشان ووك" بالمركز الثاني عن فيلمه "أولد بوي".