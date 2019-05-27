كوريا الشمالية تصف المناورات المشتركة بالخيانة

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انتقدت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ووصفتها بأنها "بروفة حرب تستهدفها"، ودعت سيول إلى تنفيذ الاتفاق العسكري بين الكوريتين بأمانة، لتخفيف حدة التوتر العسكري بينهما.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أول من أمس السبت "إن الشعب الكوري لن يقبل أبدًا بمناورات المواجهة التي يقوم بها الجيش الكوري الجنوبي ضد جو المصالحة والسلام في شبه الجزيرة الكورية".وأشار التقرير إلى أن القيادة الاستراتيجية الأمريكية أعلنت مؤخرًا أن الجيش الكوري الجنوبي شارك لأول مرة في تدريبات الهجوم النووي "الرعد العالمي"، التي جرت سرًا في قاعدة للقوات الجوية في الولايات المتحدة، في شهر نوفمبر الماضي.كما انتقدت أيضًا مناورات "دونغ مينغ" المدمجة بين سيول وواشنطن التي عقدت في شهر مارس الماضي، والمناورات الجوية الشهر الماضي، وأدانت استمرار سيول في التدريبات المشتركة.وحثت كوريا الشمالية السلطات في كوريا الجنوبية على الالتزام بالإعلانات المشتركة والاتفاقيات العسكرية بين الكوريتين.