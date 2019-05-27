منظمة الصحة العالمية تصنف إدمان الألعاب ضمن الأمراض رسميًّا

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أدرجت منظمة الصحة العالمية إدمان الألعاب الإلكترونية رسميًّا ضمن قائمة الأمراض.وقررت لجنة تابعة للمنظمة إدراج "اضطراب الألعاب" ضمن التصنيف الدولي الجديد للأمراض، المسمى اختصارا بـ"آي سي دي-11"، (ICD-11) خلال اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للمنظمة، التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية أول من أمس السبت.وقد وافقت اللجنة بالإجماع على التصنيف المنقح الذي من المقرر تقديمه إلى اجتماع اللجنة العامة لاعتماده من قبل الدول الأعضاء غدًا الثلاثاء، وسيبدأ سريان التصنيف الجديد المعدل في 1 يناير عام 2022.ووفقًا للمنظمة، فأعراض المرض المفترض تشمل ضعف التحكم في وقت الألعاب وزيادة الأولوية الممنوحة للألعاب على اهتمامات الحياة والأنشطة اليومية الأخرى.ويشير الدليل الجديد إلى أنه من أجل تصنيفه كمرض، يجب أن يستمر هذا السلوك غير الطبيعي لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، لكنه أضاف أنه قد يتم تقليل تلك الفترة إذا كانت الأعراض شديدة.