عودة الدبلوماسي المتهم بتسريب المحادثات بين مون وترامب إلى سيول

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عاد إلى سيول أمس الأحد الدبلوماسي الذي كان يعمل في سفارة كوريا الجنوبية لدى واشنطن، والمتهم بتسريب محتوى المحادثات الهاتفية الخاصة بين الرئيسين "مون جيه إين" و"دونالد ترامب".وقد وصل المسؤول الذي تمت الإشارة إليه بحرف "كيه"، إلى مطار إنتشون الدولي بعد ظهر أمس مع فريق تفتيش مشترك من المكتب الرئاسي ووزارة الخارجية.وأفادت الأنباء بأن فريق التفتيش انتهى من التحقيقات في السفارة، ورافقوا "كيه" إلى البلاد لإجراء المزيد من التحقيقات.وتخطط وزارة الخارجية لعقد اجتماع للجنة التأديبية في المستقبل القريب بناء على نتائج التحقيقات.يشار إلى أن النائب "كانغ هيو شانغ"، عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، قد كشف في وقت سابق من هذا الشهر عن مصدر لم يذكر اسمه تفاصيل المحادثة الهاتفية السرية بين الرئيسين الكوري والأمريكي.ويتهم الدبلوماسي الذي تم ترحيله مؤخرًا بأنه مصدر التسريب.