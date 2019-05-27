هيئة الرقابة المالية ترفض طلبين لإنشاء بنوك على الإنترنت

رفضت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية أمس الأحد طلبين لإنشاء بنكين على الإنترنت، مما قلل من التوقعات لمستقبل هذه الصناعة.وقررت لجنة الخدمات المالية أمس الأحد عدم الموافقة على الطلبات المقدمة من شركة الوساطة المالية "كي أوم" والشركة الناشئة "فيفا ريبابليك"، لإنشاء البنكين الثالث والرابع من نوعهما في كوريا، لأن عرض الشركتين لم يكن كافيا.وأوضحت لجنة التقييم الخارجية أن خطة "كي أوم" تفتقر إلى الجدوى والابتكار، بينما لم تثبت الشركة الناشئة "فيفا ريبابليك" قدرتها على التمويل.وقالت الهيئة إنها ستقبل بالمزيد من الطلبات لتأسيس بنوك على الإنترنت في وقت ما خلال الربع الثالث من هذا العام، وسوف تعلن عن الموافقة أو الرفض المبدئي للعروض في الربع الرابع.