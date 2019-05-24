معدلات تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين ترتفع إلى 50%

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شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" ارتفاعا ليصل إلى مستوى 50% لأول مرة منذ الأسبوع الثاني من شهر فبراير الماضي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم العشرين وحتى الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري على 2520 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 50%، بزيادة 0.6% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فقد بلغت 45.6%، بانخفاض نسبته0.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 39.3%، بانخفاض 3%، فيما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 31.9%، وحزب العدل 7.6%، وحزب الإصلاح المستقبلي 5%، وحزب السلام الديمقراطي 2.2%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.