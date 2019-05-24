وزارة الثقافة الكورية تعترض على إدراج اضطرابات ألعاب الفيديو ضمن قائمة الأمراض

Photo : YONHAP News

أعربت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية عن اعتراضها على إدراج اضطرابات ألعاب الفيديو ضمن التصنيف الدولي الجديد للأمراض.وقال "بارك سونغ بوم"رئيس قسم محتويات الألعاب في الوزارة اليوم الاثنين إن الوزارة ستقدم شكوى في هذا الصدد إلى منظمة الصحة العالمية، نظرا لأن المنظمة اتخذت القرار الخاص بهذا الشأن دون إجراء تحقيقات علمية معقولة.وأضاف أن تطبيق التصنيف الدولي الجديد للأمراض على كوريا يحتاج إلى إجماع اجتماعي حتى بعد أن يبدأ سريانه عام 2022.الجدير بالذكر أن تطبيق التصنيف الدولي الجديد في كوريا الجنوبية يتطلب إجراء تعديل على المراجة الكورية لتصنيف الأمراض وأسباب الوفاة، وبالتالي من المتوقع أن يتم تطبيقه اعتبارا من عام 2026، نظرا لأن المراحة الكورية سيتم تعديلها في عام 2025.الجدير بالذكر أيضا أن وزارة الصحة والرفاهية قد قالت أمس الأحد إنها ستبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التنصيف الدولي الجديد للأمراض.وكانت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية قد قدمت اعتراضا على إدراج اضطراب الألعاب الإلكترونية ضمن قائمة الأمراض في أوائل شهر أبريل الماضي.