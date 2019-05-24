بيونغ يانغ تدعو إلى حل جذري للعلاقات بين الكوريتين

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دعت وسائل الإعلام الكورية الشمالية كوريا الجنوبية إلى التوصل إلى حل جذري للعلاقات بين الكوريتين، ووصفت المساعدات الإنسانية بأنها مسألة غير جوهرية، بل هي مسألة فرعية.وقالت صحيفة "تشوسون اليوم" في مقال لها اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية لم تبدِ موقفا متحمسا بشأن تحسين العلاقات بين الكوريتين، ولا تلتزم بما ورد البيانات الصادرة بينهما، وبما ينص عليه الاتفاق العسكري، بل تستمر في ممارسة الأعمال العدائية من خلال إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.وأضافت أن تقديم المساعدات لكوريا الشمالية لا علاقة له بالالتزام بما ورد في تلك البيانات.ويرى المراقبون السياسيون أن بيونغ يانغ تهدف من وراء هذه الدعوة إلى فرض ضغوط على سيول لتمارس نشاطا من أجل إقناع الولايات المتحدة لحل القضايا المعلقة بين واشنطن وبونغ يانغ.