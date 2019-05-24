سيول تنهي مشاوراتها مع المنظمات الدولية بشأن المساعدات لبيونغ يانغ

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تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لإنهاء مشاوراتها مع المنظمات الدولية بشأن تقديم مساعدات إنسانية تبلغ قيمتها 8 ملايين دولار لكوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "لي سانغ مين" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن الوزارة تخطط أيضا لاتخاذ الإجراءات الإدارية المحلية اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية لبيونغ يانغ.وكانت الحكومة قد اتخذت يوم السابع عشر من مايو الجاري قرارا يقضي بتقديم 8 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية من خلال برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف.ومن جهتها قالت منظمة اليونيسيف إنها ستتلقى 3.5 مليون دولار من كوريا الجنوبية لتخصيصها في تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص هذه التبرعات في علاج 450 ألفا من الأطفال الكوريين الشماليين المصالبين بالإسهال، وشراء الأدوية واللوازم الطبية المخصصة لعلاج 280 من الأطفال الكوريين الشماليين المصابين بالالتهاب الرئوي.