ترامب يلتقى بالإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو

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في اليوم الثالث من زيارته لليابان، التقى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم الاثنين مع الإمبراطور الياباني الجديد "ناروهيتو". وبذلك يعد "ترامب" أول رئيس أجنبي يستضيفه الإمبراطور الياباني منذ اعتلائه على عرش اليابان.وفور انتهاء اللقاء مع الإمبراطور الياباني، عقد الرئيس "ترامب" محادثات مع رئيس الوزراء الياباني "شنزو آبي" لبحث القضايا التجارية المعلقة بين البلدين، والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.وكان "ترامب" قد انتقد اليابان بسبب الفائض المزمن في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، وهددد بفرض رسوم جمركية على السيارات اليابانية وقطع غيارها، لكنه ادعى أمس الأحد أنه تم إحزار تقدم كبير في المحادثات التجارية مع اليابان.الجدير بالذكر أن "ترامب" قال أيضا أمس الأحد إن كوريا الشمالية أطلقت بعض الأسلحة الصغيرة التي أزعجت بعض أفراد شعبه وآخرين، لكنها لم تزعجه، مشيرا إلى أن لديه ثقة في أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيفي بوعده له.