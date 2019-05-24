استهلاك الكهرباء في كوريا يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

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طبقا لتقرير نشرته مؤسسة الكهرباء الكورية اليوم الاثنين، شهد حجم استهلاك الكهرباء في كوريا الجنوبية زيادة مستمرة خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى 10.2 ميغاواط في العام الماضي على أساس فردي، بزيادة 3.3% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.وأشار التقرير إلى أن حجم الاستهلاك المنزلي من الكهرباء في العام الماضي بلغ 5.2 ميغاواط لكل منزل، بزيادة 4.8% مقارنة بالعام الأسبق، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط حجم استهلاك الكهرباء في مجال الخدمات العامة 22.3 ميغاواط لكل وحدة، بزيادة 1.4% .أما متوسط حجم استهلاك الكهرباء في مجال الإنتاج الصناعي فبلغ 137.2 ميغاواط لكل وحدة، بانخفاض 0.6% نتيجة الركود الاقتصادي.ويرجع السبب في زيادة الاستهلاك المنزلي للكهرباء في العام الماضي إلى زيادة تشغيل مكيفات الهواء بسبب موجات الحرارة العالية التي تعرضت لها البلاد، حيث بلغ إجمالي حجم الاستهلاك المنزلي من الكهرباء في العام الماضي 72.895 غيغاواط ، بزيادة 6.3% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ أن بدأ جميع البيانات الخاصة باستهلاك الكهرباء في عام 1993.وطبقا لخريطة الطاقة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، تجاوز حجم الاستهلاك الفردي للكهرباء في كوريا الجنوبية نظيره في اليابان وفرنسا وألمانيا والصين.