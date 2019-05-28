كوريا الجنوبية تدرس تمديد الإعفاء الضريبي المؤقت لشراء السيارات المحلية

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تدرس حكومة كوريا الجنوبية تمديد فترة الإعفاء الضريبي المؤقت، لشراء السيارات المحلية.صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الاقتصاد والمالية "يون تيه سيك" أمس الاثنين في مؤتمر صحفي دوري، في المجمع الحكومي في مدينة "سيجونغ".وفي العام الماضي، خفضت الحكومة ضريبة الاستهلاك الخاصة على سيارات الركاب، من 5% إلى 3.5%، للمساعدة على زيادة الطلب المحلي. وكان من المفترض أن يتم تطبيقه لستة أشهر في البداية حتى ديسمبر الماضي، ولكن تم تمديده لستة أشهر أخرى.وقال المتحدث إن القرار النهائي سيتم الإعلان عنه في يونيو المقبل.