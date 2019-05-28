رئيس الوزراء يشدد على تعزيز البراعة التكنولوجية لكوريا الجنوبية

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أكد رئيس الوزراء "لي ناك يون" على الحاجة إلى تعزيز القدرة التكنولوجية لكوريا الجنوبية، وسط المنافسة العالمية المتزايدة في المجال التقني.وصرَّح "لي" بذلك في حدث عُقِد في سيول أمس الاثنين للاحتفال بيوم الاختراع الرابع والخمسين.وأشار رئيس الوزراء إلى أن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتعمق بسبب السباق من أجل تحقيق الهيمنة التكنولوجية، وقال إن كوريا الجنوبية بحاجة إلى تسليح نفسها بتقنياتها الخاصة، والنهوض بالصناعات الاستراتيجية وتعزيز الصناعات الجديدة.وقال إنه على الرغم من أن كوريا الجنوبية تعد من اللاعبين العالميين في مجال الملكية الفكرية، ولا تسبقها سوى الولايات المتحدة والصين واليابان والاتحاد الأوروبي، إلا أنه لا يزال أمامها طريق طويل. وقال إن الحكومة تسعى إلى تحسين مستوى المعرفة، من خلال تحسين العمليات برمتها، بما في ذلك الإبداع والحماية والتطبيق.وأشار أيضًا إلى أنه تم تخصيص ميزانية بقيمة 20 تريليون وون للبحث والتطوير، لأول مرة في تاريخ البلاد، وقال إنه يأمل في أن يساعد ذلك في أن تصبح البلاد أكثر قدرة على المنافسة.