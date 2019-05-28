أحزاب المعارضة تتساءل حول الاجتماع الأخير لرئيس وكالة الاستخبارات الوطنية

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دعت أحزاب المعارضة الحزب الديمقراطي الحاكم إلى إزالة الشكوك حول الاجتماع المغلق، الذي انعقد بين رئيس مركز أبحاث تابع للحزب الحاكم، ورئيس وكالة الاستخبارات في البلاد.وقال حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، وحزب "بارون ميريه" المعارض، وحزب الديمقراطية والسلام، أمس الاثنين، إن رئيس جهاز الاستخبارات الوطني "سوه هون" يجب أن يوضح للجنة الاستخبارات الوطنية تفاصيل اجتماعه، الأسبوع الماضي، مع مدير معهد الديمقراطية "يانغ جيونغ تشول".وقالت المتحدثة باسم حزب كوريا الحرة "تشون هي كيونغ" إن "يانغ" هو أحد أقرب مساعدي الرئيس "مون جيه إين"، وهو الشخص المسؤول عن حملة الحزب الحاكم للانتخابات العامة المقبلة، مضيفة أنه يجب التحقيق في الاجتماع بدقة.وقال المتحدث باسم حزب "بارون ميريه" "لي جونغ تشول" إن الاجتماع يخالف موقف إدارة "مون" من التدخل السياسي لجهاز الاستخبارات.من جانبه، فقد حذر الحزب الديمقراطي من التكهنات، مؤكدًا أن الاجتماع كان مجرد لقاء خاص بين زميلين عملا سويًّا في معسكر "مون" الرئاسي.ووفقًا لبعض التقارير، فقد التقى "يانغ" و"سوه" في مطعم في جنوب سيول مساء الثلاثاء الماضي، بعد أسبوع من تنصيب "يانغ" مديرًا لمركز الأبحاث التابع للحزب.