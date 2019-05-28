مؤشر ثقة المستهلك يتراجع في مايو

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تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية بصورة حادة في شهر مايو، وسط تدهور المؤشرات الاقتصادية والمخاوف بشأن التضخم.وقال بنك كوريا اليوم الثلاثاء إن مؤشر ثقة المستهلك المركب سجل 97.9 نقطة لهذا الشهر، بانخفاض 3.7 نقطة عن الشهر السابق.وهذا الرقم هو الأدنى منذ يناير الماضي، عندما سجل المؤشر 97.5 نقطة، وهو أول انخفاض منذ 6 أشهر، بعد أن سجل المؤشر ارتفاعًا لمدة 5 أشهر متتالية، منذ ديسمبر الماضي.وقد تراجعت جميع المؤشرات الستة التي تشكِّل المؤشر المركب لثقة المستهلكين. وتشير القراءة الأدنى من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقال مسؤول في البنك المركزي إن المؤشر تراجع وسط الانخفاض في المؤشرات ذات الصلة، بسبب تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وسوء الأداء الاقتصادي، وانخفاض أسعار الأسهم، والمخاوف بشأن ارتفاع الأسعار.