خلاف بين ترامب وآبي حول القذائف الكورية الشمالية

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أدلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" بتصريحات متباينة حول إطلاق كوريا الشمالية للقذائف في وقت سابق من هذا الشهر.وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد قمته مع "آبي" في اليابان أمس الاثنين، نفى "ترامب" أن تكون كوريا الشمالية قد أطلقت أي صواريخ باليستية أو انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي.وأضاف أنه لم يكن هناك تجارب نووية في الشمال خلال العامين الماضيين.وفي المقابل، قال "آبي" إن تجارب الأسلحة "المؤسفة" في كوريا الشمالية تشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لكنه أضاف أن اليابان تدعم نهج واشنطن في تناول القضايا الكورية الشمالية.وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن "ترامب" يدعم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في معارضته العلنية لرئيس الوزراء الياباني، ومستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون".