أمطار غزيرة تضرب جزيرة جيجو والمناطق الجنوبية

Photo : YONHAP News

فُقِد شخصان وألغيت أكثر من 100 رحلة، حيث هطلت أمطار غزيرة ورياح قوية على جزيرة جيجو، والمناطق الساحلية الجنوبية، أمس الاثنين.ومع إصدار تحذير في أعالي البحار وتحذير من شدة الرياح في مدينة بوسان الجنوبية، غرقت سفينة يبلغ وزنها 22 طنًا وكانت تقل 3 أشخاص في المياه قبالة المدينة، وتم إنقاذ أحد أفراد طاقمها، بينما لا يزال مصير الاثنين الآخرين مجهولًا.كما تسببت الرياح القوية والأمطار الشديدة في إلغاء عدد كبير من الرحلات الداخلية، التي تربط جزيرة جيجو بباقي البلاد، حيث تم إلغاء 123 رحلة من وإلى الجزيرة في جميع أنحاء البلاد.وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن بعض أجزاء جبل "هالا"، أعلى الجبال في الجزيرة، قد تلقى أكثر من 400 ملليمتر من الأمطار.