زيادة أقساط التأمين على السيارات في يونيو

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من المقرر أن تزداد أقساط التأمين على السيارات، حيث قررت 4 من كبرى شركات التأمين رفع الأقساط بدءًا من الشهر المقبل.ووفقًا لهيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء، سوف تعلن شركة "سامسونغ للتأمين" يوم الخميس المقبل عن زيادة أقساط التأمين بنسبة 1.5% بدءًا من 7 يونيو.وسوف ترفع شركة "كيه بي للتأمين" أقساطها بنسبة 1.6% في اليوم نفسه، بينما ستعلن شركة "هيونديه للتأمين" عن رفع أقساطها بنسبة 1.5% في العاشر من يونيو.وتخطط شركة "دي بي للتأمين"، وهي إحدى "الشركات الأربعة الكبرى" في كوريا الجنوبية، لرفع أقساطها بنسبة 1% في المستقبل القريب أيضًا.وتأتي هذه الزيادة المرتقبة بعد قيام شركات التأمين برفع الأقساط بنسبة 3 إلى 4% في يناير الماضي، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف صيانة السيارات، وتفيد التقارير أنه يجري النظر في طرح زيادة أخرى في النصف الثاني من العام.