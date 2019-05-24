وسائل الإعلام الشمالية تتناول المناورات الكورية الجنوبية الجديدة

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تناولت القنوات الإعلامية الحكومية في كوريا الشمالية بالتغطية التدريبات المدنية والعسكرية الجديدة في كوريا الجنوبية.وقد أصدرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، وصحيفة "رودونغ شينمون"، الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم، تقارير تتضمن تفاصيل عن المناورات، بما في ذلك الجدول الزمني وعدد المشاركين.ووصفت التقارير المناورات بأنها "استفزازية"، لكنها لم تتوسع في الانتقاد المباشر للتدريبات.وقد بدأت كوريا الجنوبية أمس الاثنين تدريبات "أولتشي تايغوك"، لتحل محل المناورات المشتركة بين سيول وواشنطن واسعة النطاق "أولتشي حارس الحرية"، وسوف تستمر المناورات حتى يوم الخميس المقبل.