واشنطن تتعهد بمواصلة الجهود لاستعادة رفات قتلى الحرب الكورية

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قال نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" أمس الاثنين إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل لاستعادة رفات الجنود الأمريكيين، الذين قتلوا في الحرب الكورية.وفي خطاب بمناسبة "يوم الذكرى الأمريكي" في مقبرة "أرلينغتون" الوطنية، تحدث "بنس" عن إعادة رفات 55 من الجنود من كوريا الشمالية في العام الماضي، عقب القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في سنغافورة.وقال نائب الرئيس إنه تم التعرف على بعض الرفات، وتعهد بعدم التخلي عن البحث عن الجنود الذين لا يزالون مفقودين.وفي أغسطس من العام الماضي، حضر "بنس" حفلًا بمناسبة عودة 55 صندوقًا تضم رفات عدد مماثل من الجنود الأمريكيين، الذين قُتِلوا في الحرب الكورية.وقد توقفت المفاوضات مع كوريا الشمالية لبدء أعمال لتنقيب عن الرفات المتبقية بعد انهيار قمة هانوي في فبراير الماضي.