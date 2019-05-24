عدد الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية يصل إلى 2.36 مليون

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طبقا لإحصائية صادرة عن مكتب الهجرة، التابع لوزارة العدل اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية مليونين و367.607 في نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.6%، مقارنة بنهاية العام الأسبق.وبهذا بلغت نسبة الأجانب من إجمالي عدد سكان كوريا 4.57% في العام الماضي، بعد أن كانت 3.5% في عام 2014.وأشارت الإحصائية إلى أن 45.2% من الأجانب المقيمين في كوريا هم من ذوي الجنسية الصينية، و8.4% من تايلاند، و8.3% من فيتنام، و6.4% من الولايات المتحدة، و2.9% من أوزبكستان، و2.6% من اليابان.كما شهد عدد الطلاب الأجانب في كوريا زيادة كبيرة في العام الماضي، أي بنسبة 18.9% مقارنة بالعام الأسبق، ليصل إلى 160.671 طالبا في نهاية العام الماضي، وذلك بعد أن كان هذا العدد 86 ألفا عام 2014.وقالت الإحصائية إن عدد الأجانب الذين يقيمون في كوريا بشكل غير شرعي قد زاد بنسبة 15% في العام الماضي، بعد أن كانت 11.5% في العام الأسبق.