هيئة استشارية للتعامل مع إدمان الألعاب

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من المقرر أن تشكل الحكومة الكورية هيئة استشارية، لتنسيق وجهات النظر المختلفة، فيما يتعلق بقرار منظمة الصحة العالمية بإدراج إدمان الألعاب ضمن الأمراض رسميًّا.وقد أمر رئيس الوزراء "لي ناك يون" اليوم الثلاثاء مكتب تنسيق السياسات الحكومية بتشكيل الهيئة وضم أصحاب المصلحة من الحكومة إليها وكذلك من القطاعات الطبية والقانونية وقطاع صناعة الألعاب والمنظمات غير الحكومية.وأكد "لي" أنه حتى إذا تم التوصل إلى توافق في الآراء على قبول الإرشادات الجديدة للمنظمة العالمية، فلن يتم تنفيذها في كوريا الجنوبية إلا عام 2026 على أقرب تقدير.وقال إنه يجب إجراء مناقشات شاملة للتوصل إلى حلول لتعزيز أنشطة الألعاب الصحية، والمساعدة في تطوير صناعة الألعاب.وتأتي تصريحات "لي" في أعقاب صدور التصنيف الدولي للأمراض المعدل حديثًا، والذي وصف "اضطراب إدمان الألعاب" بأنه مرض، للمرة الأولى في تاريخ الدليل الطبي الذي يبلغ عمره 126 عامًا.وعلى الرغم من أن وزارة الصحة أعلنت أنها ستقبل التصنيف الجديد، فإن وزارة الثقافة في البلاد، المسؤولة عن الترويج لصناعة الألعاب المحلية، رفضت قرار منظمة الصحة العالمية، وقالت إنه يفتقر إلى الدعم العلمي.