وزارة الخارجية تسعى إل توجيه تهمة جنائية ضد الدبلوماسي والنائب البرلماني بسبب التسريب

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قررت وزارة الخارجية توجيه تهمة جنائية ضد أحد الدبلوماسيين في سفارة كوريا الجنوبية في واشنطن، والنائب "كانغ هيو شانغ" عن حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، بسبب تسريب محتويات محادثة هاتفية سرية.وسوف تتخذ الوزارة أيضًا إجراءات تأديبية ضد ثلاثة مسؤولين آخرين في السفارة ممن تورطوا في التسريب، وسوف تبت في شدة العقوبة المناسبة يوم الخميس.وفي الوقت نفسه، نشر الدبلوماسي المشار إليه روايته لقصة التسريب في بيان صدر اليوم الثلاثاء.وجاء في البيان أنه كشف عن طريق الخطأ محتوى المكالمة الهاتفية السرية إلى "كانغ"، عندما كان يصحح له قول إن "ترامب" لن يزور كوريا الجنوبية قبل أو بعد رحلته إلى اليابان.وفي هذا السياق، قال الدبلوماسي إنه كشف أنَّ "مون" طلب من "ترامب" زيارة كوريا الجنوبية خلال مكالمة هاتفية خاصة في وقت سابق من هذا الشهر.وأضاف أنه لم يكن يتوقع أن يعقد "كانغ" مؤتمرًا صحفيًّا أو أن يستخدم تلك المعلومات لإهانة الجهود الدبلوماسية للحكومة الحالية.وقال أيضًا إنه التقى بالنائب في حفل لخريجي المدارس الثانوية منذ 30 عامًا، لكنه لم يتحدث معه منذ ذلك الحين حتى فبراير الماضي، عندما زار "كانغ" الولايات المتحدة كجزء من وفد برلماني.وقال إنه تحدث هاتفيًّا مع "كانغ" عدة مرات منذ ذلك الحين، وأن النائب كان له رأي سلبي للغاية حول سياسة سيول تجاه الولايات المتحدة.وادعى الدبلوماسي أنه لم ينقل إلى "كانغ" أي أسرار أو معلومات حساسة أخرى.