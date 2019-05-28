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الاقتصادية

بناء 18 منشأة لإنتاج الهيدروجين بحلول عام 2021

Write: 2019-05-28 15:56:50

بناء 18 منشأة لإنتاج الهيدروجين بحلول عام 2021

قالت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها تخطط لبناء 18 منشأة لإنتاج الهيدروجين بحلول عام 2021، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لاستخدام الهيدروجين كمصدر رئيسي للطاقة، للسيارات والاستخدامات اليومية الأخرى.
وسيبدأ تشييد الدفعة الاولى بثلاثة مصانع في سيول و"تشانغ وون" و"سام تشوك" خلال هذا العام، على أن تنتهي أعمال البناء في عام 2020، وسوف يتم زيادة عدد المصانع تدريجيًّا وفقا لما أعلنته الوزارة.
وقالت الوزارة إن المنشآت سوف تستخدم الغاز الطبيعي المسال لإنتاج الهيدروجين، الذي سيتم نقله إلى محطات الحافلات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.
كما تسعى كوريا الجنوبية لبناء البنية التحتية اللازمة لتوسيع إمدادات الهيدروجين، بما يتماشى مع سياسات الطاقة الجديدة.
وسوف يكون كل مصنع قادرًا على إنتاج نحو 1000 إلى 1300 كغم من الهيدروجين يوميًّا، وهو ما يكفي لإمداد ما يصل إلى 40 حافلة.
وقد قالت الوزارة إنه سيتم تحديد سعر الوقود في وقت لاحق.
جدير بالذكر أنه يوجد حاليًا 35 حافلة تعمل بالوقود الهيدروجيني في كوريا الجنوبية، ومن المقرر أن يصل عددها إلى 2000 حافلة، بحلول عام 2021.
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