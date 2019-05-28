فيلم طفيلي يحتل المرتبة الأولى في شباك التذاكر

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يحقق فيلم "طفيلي" مبيعات كبيرة في شباك التذاكر المحلي، بعد حصوله على أعلى جائزة في مهرجان كان السينمائي لهذا العام.وقد سجلت مبيعات التذاكر المبكرة 127 ألف تذكرة اعتبارًا من ظهر الأمس الاثنين، أي بعد يوم من فوزه بجائزة السعفة الذهبية.ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في كوريا الجنوبية يوم الخميس.وقد استحوذ الفيلم على 44.3% من إجمالي مبيعات التذاكر، في حين حصل فيلم "علاء الدين" لشركة ديزني الأمريكية على 21.5%. وجاء فيلم الإثارة المحلي "العصابة والشرطي والشيطان" في المرتبة الثالثة بنسبة 8.9%.كما حقق الفيلم اهتمامًا عالميًّا، حيث حقق مبيعات كبيرة في 192 دولة حول العالم.ويقول بعض المحللين إن الفيلم سينضم على الأرجح إلى قائمة الأفلام الجماهيرية للمخرج "بونغ جون هو". وينتمي الفيلم إلى فئة أفلام الكوميديا السوداء العائلية.