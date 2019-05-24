واشنطن تمتنع عن وصف كوريا الجنوبية كدولة متلاعبة بالعملة

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امتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن وصف كوريا الجنوبية بأنها دولة متلاعبة بالعملة، لكنها استمرت في إدراجها على قائمة المراقبة.وفي تقريرها الأخير نصف السنوي، تم إدراج كوريا مع الصين واليابان وألمانيا، في قائمة الدول التي تستوجب سياساتها المالية تدقيقا خاصا.وقد تم إدراج كل من أيرلندا وإيطاليا وفيتنام وسنغافورة وماليزيا ضمن قائمة المراقبة، بينما تم حذف الهند وسويسرا من نفس القائمة.وفي الوقت نفسه، امتنعت الوزارة الأمريكية من وصف الصين بأنها دولة متلاعبة في العملة، على الرغم من الاتهامات العلنية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي تؤكد خلاف ذلك.ويأتي هذا القرار الأخير ليتجنب مزيدا من التصعيد والتوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن في وقت مبكر من هذا الشهر.