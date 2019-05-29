وذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن في وقت مبكر من هذا الشهر. كوريا الجنوبية تتراجع إلى المركز الثامن والعشرين في تصنيف التنافسية العالمية

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تراجعت القدرة التنافسية العالمية لكوريا الجنوبية إلى المرتبة الثامنة والعشرين، من بين 63 دولة، في تصنيف التنافسية العالمية للمعهد الدولي لتطوير الإدارة.ووفقًا للمعهد السويسري، فقد اتخذت كوريا الجنوبية خطوات كبيرة في مقياس كفاءة الأعمال -حيث ارتفعت من المركز الثالث والأربعين إلى المركز الرابع والثلاثين-، لكنها تراجعت من حيث الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية والبنية التحتية.وقد تراجعت من المركز العشرين إلى المركز السابع والعشرين في الأداء الاقتصادي، ومن المركز التاسع والعشرين إلى المركز الحادي والثلاثين في الكفاءة الحكومية، ومن المركز الثامن عشر إلى المركز العشرين في البنية التحتية.وقد ارتفعت سنغافورة لتحتل المركز الأول بعد أن كانت في المركز الثالث، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المركز الثالث. وظلت هونغ كونغ في المركز الثاني.