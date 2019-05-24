تغيير مساعد شؤون الموظفين في مقر الرئاسة

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أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" بالأمس تغييرًا لثلاثة مناصب، على مستوى نواب الوزراء، بما في ذلك رئيس هيئة الضرائب الوطنية، بحيث عين "مون" "كيم هيون جون" رئيسًا لهيئة سيول المحلية للضرائب الوطنية. كما عين "كيم وي سوك" وزيرة التشريع، كمساعد جديد لشؤون الموظفين في مقر الرئاسة، بينما عين "كيم هيونغ يون"، سكرتير الشؤون القانونية السابق في مقر الرئاسة، في نتصب الوزير الجديد للتشريع.وقد أعلنت "جو هيون أوك" مساعد شؤون الموظفين في مقر الرئاسة بنفسها عن هذه التعيينات. وقالت "جو" إنها كانت تعمل باجتهاد لكنها أخطأت من خلال تعيين بعض الموظفين غير المؤهلين، حسب الرأي العام، معربة عن استيائها من ذلك، مما يشير إلى أنها تعتذر عن سوء عمليات التحقق لبعض مرشحي الوزراء.وبهذه المناسبة، أعربت الرئاسة عن أملها في أن يتيح تغيير المناصب هذا فرصة لتجديد الجو في قطاع الموظفين الحكوميين.