السكان الكوريون الشماليون مجبرون على دفع الرشوة إلى مؤظفين حكوميين

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قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في تقرير أصدرته أمس إن المواطنين في كوريا الشمالية يقدمون الرشوة إلى الموظفين الحكوميين من أجل البقاء، وإن الفساد والاضطهاد ينتشران في مختلف أرجاء كوريا الشمالية.وأوضح التقرير، الذي تم إعداده من خلال إجراء المقابلات مع 214 هاربا من الشمال، أن الموظفين الحكوميين يغتصبون أموال المواطنين، وأن المواطنين الذين يقدمون الرشوة إلى الموظفين يعملون في القطاع الاقتصادي غير الرسمي الذي يسمى باسم "جانغ ما دانغ".وقال أحد الهاربين من كوريا الشمالية إنه كان سيموت جوعا إذا اتبع تعليمات السلطات الكورية الشمالية، مشيرا إلى أنه اضطر إلى تقديم رشوة من أجل البقاء على قيد الحياة.وذكر التقرير أن الموظفين الحكوميين يجبرون المواطنين على تقديم الرشوة وهم يهددونهم بالاعتقال والحبس، مشيرًا إلى أن الرشوة تعد جزءا من حياة المواطنين في المجتمع الكوري الشمالي. وكانت الرشاوى التي يحصل عليها الموظفون عبارة عن النقود أو السجائر.كما قال التقرير إن الشمال يدعي أن وضع حقوق الإنسان متدهور بسبب عقوبات الأمم المتحدة، إلا أن الجيش يتلقي الدعم في المقام الأول، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.