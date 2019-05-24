بيونغ يانغ تعرب عن إرادتها لتشكيل فرق موحدة بين الكوريتين في أولمبياد طوكيو

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صرح "وون كيل أو"، نائب وزير الرياضة الكوري الشمالي، بأنه بلاده ترغب في التعاون في تشكيل فرق موحدة بين الكوريتين، للمشاركة في أولمبياد طوكيو لعام 2020.جاء ذلك في لقاء صحفي أجراه نائب الوزير مع إحدى الصحف الصينية الرسمية، وقال إن مسألة مشاركة الفرق الموحدة بين الكوريتين في المباريات الدولية تمثل أمنية الشعب الكوري بأكمله، وتمثل أيضا أحد المبادئ الأولمبية.كما ذكر أن العلاقات بين الكوريتين عبارة عن علاقات بين شعب واحد، وليست بين دولة وأخرى.والجدير بالذكر أن نائب الوزير الكوري الشمالي اتفق على تشكيل فرق موحدة بين الكوريتين في أولمبياد طوكيو وعلى الدخول المشترك في مراسم افتتاحها، مع نظيره الكوري الجنوبي "روه تيه كانغ"، وذلك في المباحثات التي عقدت في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، في مكتب الاتصالات بين الكوريتين في مدينة كيسونغ الشمالية.وفيما يتعلق بالألعاب الرياضية التي اتفقت الكوريتان على تشكيل فرق موحدة فيها، فهي كرة السلة للسيدات، ورياضة الهوكي للسيدات، ورياضة الجودو، ورياضة التجديف.