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الدولية

محكمة يابانية ترفض دعوى قضائية لحذف أسماء في اللوحات التذكارية في ضريح ياسكوني

Write: 2019-05-29 15:50:41Update: 2019-05-29 17:22:03

محكمة يابانية ترفض دعوى قضائية لحذف أسماء في اللوحات التذكارية في ضريح ياسكوني

Photo : YONHAP News

رفضت محكمة يابانية دعوى قضائية أقامتها أسر الجنود والمدنيين الملتحقين بالجيش الياباني من الكوريين، للمطالبة بإزالة أسماء المتوفين منهم، من اللوحات التذكارية الموضوعة في ضريح "ياسكوني"، الذي يعد رمزا من رموز الحروب والغزوات اليابانية.
وقد رفضت محكمة طوكيو اليابانية المحلية بالأمس الدعوى القضائية التي أقامها 27 شخصا في شهر أكتوبر من عام 2013. وجاء قرار الرفض بعد مرور 5 سنوات و7 أشهر على رفع الدعوى.
وأصدرت المحكمة قرارًا قصيرًا ذكرت فيه أنها ترفض مطالب المدعين، وحملتهم تكاليف الدعوى القضائية ولم توضح أسباب القرار.
والجدير بالذكر أن ضريح "ياسكوني" يخلد ذكرى القتلى في الحروب التي أشعلتها اليابان في العصر الحديث، حيث تضم اللوحات التذكارية الخاصة مليونين و466 ألف شخص، بمن فيهم 14 من مجرمي الحرب، وحوالي 21 ألفًا من الكوريين.
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