الرئيس مون يؤكد على ضرورة سد الثغرات الأمنية في مسيرة السلام

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إنه ينبغي ألا توجد أي ثغرات أمنية في أي لحظة من مسيرة السلام.جاء ذلك في اجتماع لضمان الأمن القومي، ترأسه الرئيس في مركز التعامل مع الطوارئ الوطنية صباح اليوم في مقر الرئاسة.وذكر "مون" أيضا أنه يتوجب بناء قدرة دفاعية قوية، واتخاذ حالة التأهب التام لحالات الأزمات العسكرية وحالات الطوارئ الوطنية، التي قد تحدث في أي وقت وفي أي ظرف.وقال "مون" إنه لن يتوقف عن السير في مسيرة السلام في المستقبل أيضا، مؤكدا أنه سيفتح عصرا جديدا لشبه الجزيرة الكورية، من خلال التغلب على الصعوبات أيا كانت.وأوضح الرئيس الكوري أن الحكومة ظلت تلتزم بمبدأ السلام، واستمرت في بذل الجهود لبناء السلام عبر الحوار. وقال إن عملية السلام الرامية إلى التغيير الجذري في الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية قد بدأت نتيجة لقرار زعيمي الكوريتين، مشيرا إلى الوصول إلى وضع يمكن فيه للشعب الكوري السير على طريق السلام في المنطقة منزوعة السلاح.