واشنطن تؤكد على أهمية المفاوضات مع كوريا الشمالية

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على الرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية أشارت إلى أن برنامج أسلحة الدمار الشمال الكوري الشمالي كله يمثل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، إلا أنها أكدت على أهمية المفاوضات مع كوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم الوزارة الأمريكية بالأمس، ردًّا على سؤال حول إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ، إن البرنامج الكوري الشمالي يتصادم بأكمله مع قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة. ولكنه أكد على أن تركيز وزير الخارجية الأمريكي منصبٌّ على المفاوضات للوصول إلى الإنهاء السلمي للبرنامج الكوري الشمالي.وفيما يتعلق بمسألة التعامل مع كوريا الشمالية، ذكر أنها من أهم الشؤون الأمنية في الوقت الراهن، مضيفا أنه يتمنى استئناف المفاوضات الكورية الشمالية والأمريكية.