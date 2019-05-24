كوريا في المركز الثامن عالميا في مجال حماية الأطفال

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تم اختيار كوريا الجنوبية بين الدول العشرة الأولى في العالم في مجال حماية الأطفال.وطبقا لتقرير الطفولة الدولي لعام 2019، الذي أصدرته جماعة إنقاذ الأطفال الدولية بالأمس، احتلت كوريا الجنوبية المركز الثامن المكرر، بالاشتراك مع إيطاليا، من بين 176 دولة.وقد حصلت كوريا على 980 نقطة من إجمالي ألف نقطة، بحيث ارتفعت بمقدار 11 نقطة، بالمقارنة مع عام 2000.واحتلت سنغافورة المركز الأول بتسجيل 989 نقطة، ثم جاءت السويد في المركز الثاني بتسجيل 986 نقطة، وتلتها فنلندا والنرويج وسلوفانيا بتسجيل 985 نقطة، وتلتها ألمانيا وأيرلندا بتسجيل 982 نقطة، لتحتل المراكز الأولى من حيث حماية الأطفال.وفي المقابل، جاءت الدول الأفريقية في المراكز المتدنية في هذا المجال، بحيث حلت جمهورية افريقيا الوسطى في المركز الأخير بتسجيل 349 نقطة، وحصلت النيجر على 402 نقطة، وتشاد على 409 نقاط، ومالي على 430 نقطة.جاءت اليابان في المركز التاسع عشر، والولايات المتحدة والصين في المركز السادس والثلاثين، كما احتلت كوريا الشمالية المركز الخامس والستين.وقالت المنظمة الدولية في تقريرها الأخير إن حياة الأطفال قد تحسنت في الجملة، بالمقارنة مع الوضع قبل 20 عاما. ولكنها أشارت إلى أن نحو 420 مليون طفل في العالم يسكنون في مناطق النزاع، وأن حوالي 31 مليون طفل اضطروا إلى مغادرة أوطانهم بسبب النزاعات.