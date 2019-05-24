منظمة الصحة العالمية تشير إلى شدة تلوث الهواء في كوريا الشمالية

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تبين أن نسبة المتوفين، نتيجة لتلوث الهواء في كوريا الشمالية، قد انخفضت بالمقارنة مع الوضع قبل عامين، إلا أنها لا تزال مرتفعة جدًا، مقارنة مع كوريا الجنوبية.وحسبما أوضحت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها الأخير لعام 2019، فقد بلغ عدد المتوفين بسبب تلوث الهواء في كوريا الشمالية 207 أشخاص من بين كل 100 ألف شخص، ليتجاوز هذا الرقم عشرة أضعاف الوفيات في كوريا الجنوبية، والتي بلغ عددها 20.5 شخصًا.وعلى الرغم من أن نسبة الوفيات بسبب التلوث في كوريا الشمالية كانت أقل من نيجيريا وغينيا والنيجر وغامبيا، إلا أنها كانت أعلى من دول شرق آسيا، التي تعاني من شدة تلوث الهواء، بما فيها الصين (التي سجلت 113 شخصا في كل 100 ألف) ومنغوليا (التي سجلت 160 شخصا في كل 100 ألف).وفي عام 2017، بلغ عدد المتوفين بسبب التلوث 238 شخصا من بين كل 100 ألف شخص.وبالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد المصابين بمرض السل 513 شخصا من بين كل 100 ألف شخص.