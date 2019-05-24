مصرع 7 كوريين على الأقل في حادث غرق القارب المجري

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لقي سبعة كوريين جنوبيين على الأقل مصرعهم وفُقِد نحو 20 آخرين، بعد غرق قارب كان يحمل ما يقرب من 30 من الكوريين الجنوبيين، في نهر الدانوب في بودابست اليوم الخميس.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن 33 كوريًّا جنوبيًّا كانوا على متن القارب لمشاهدة معالم المدينة، عندما اصطدم بقارب آخر وغرق في النهر بالقرب من وسط مدينة بودابست.وقالت الوزارة إن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، وأن جميع من كانوا على متن القارب من الكوريين الجنوبيين بالإضافة إلى اثنين مجريين. وأضافت أنه تم إنقاذ 7 أشخاص، وما زال هناك 19 شخصًا في عداد المفقودين.وما زالت جهود البحث والإنقاذ جارية، ولكن يعقوها التيارات سريعة التدفق والأمطار الغزيرة في المدينة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.يبلغ طول السفينة الغارقة 27 مترًا، وتحمل اسم "هابلياني" وتتسع لستين راكبًا، وأكدت الشركة المشغلة للسفينة أنها تتلقى الصيانة الدورية منذ عام 2003.