رئيس الوزراء يؤكد تفشي حمى الخنازير في كوريا الشمالية

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" إنه يبدو أن وباء حمى الخنازير الأفريقية قد تفشى بصورة كبيرة في كوريا الشمالية.وتعد هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول حكومي في كوريا الجنوبية خبر تفشي أحد أوبئة الحيوانات في كوريا الشمالية.وفي أحد منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا "لي" إلى بذل الجهود الشاملة لمنع وصول المرض إلى الجنوب، وخاصة في المناطق الحدودية، بما في ذلك المنطقة المنزوعة السلاح والأجزاء الجنوبية من نهر "إمجين".ومع معدل الوفيات الذي يقترب من 100%، لم يتم الإبلاغ عن حالات الإصابة بحمى الخنازير الأفريقية إلا في أفريقيا وأوروبا، قبل انتشارها إلى عدة دول آسيوية، بما في ذلك الصين، في أواخر العام الماضي.