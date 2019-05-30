نواب الحزب الحاكم في اليابان يعارضون عقد قمة مع كوريا الجنوبية

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حث نواب الحزب الحاكم في اليابان حكومة بلادهم على عدم عقد قمة ثنائية مع كوريا الجنوبية، وذلك عند مشاركة الزعيمين في قمة مجموعة العشرين، التي ستُعقَد في أوساكا الشهر المقبل.وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أمس الأربعاء أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم عقد اجتماعًا وناقش النزاعات المستمرة بين البلدين، بسبب قرارات المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في قضية العمل القسري في اليابان في زمن الحرب.وقد وجَّه المشاركون في الاجتماع انتقادات قاسية إلى حكومة كوريا الجنوبية خلال الاجتماع. واتهم النواب سيول بعدم طرح أي حلول لهذه الأزمة. كما ذكرت وسائل الإعلام أن العديد من المشاركين في الاجتماع عبروا عن معارضتهم الشديدة لعقد قمة ثنائية بين البلدين في أوساكا.وقال وزير الخارجية الياباني السابق "هيروفومي ناكاسوني" إن كوريا الجنوبية تتجاهل اليابان، وحث طوكيو على التعامل مع الموقف بشجاعة.كما دعا بعض المشاركين إلى وضع شروط لعقد القمة، حيث اشترطوا أن تقبل سيول الدعوة إلى تشكيل لجنة تحكيم تضم طرفًا ثالثًا، لحل قضية العمل القسري.