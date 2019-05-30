لجنة تقصي الحقائق توصي بإعادة التحقيق في فضيحة نائب وزير العدل

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اختتمت لجنة تقصي الحقائق التابعة للنيابة تحقيقتها، وتوصلت إلى أن التحقيق السابق في فضيحة الجنس والرشوة لعام 2013 والتي تورط فيها نائب وزير العدل السابق كان متساهلًا للغاية.وقد أعلنت اللجنة عن النتائج النهائية للتحقيق أمس الأربعاء، ودعت إلى إجراء تحقيقات شاملة مع المسؤولين عن التحقيق السابق.وقالت اللجنة إنه على الرغم من أن النيابة قد حصلت على أدلة تثبت أن المقاول العقاري "يون جونغ تشيون" قد دفع رشوة إلى "كيم"، فإن النيابة لم تطلق أي تحقيق في القضية وتجاهلت واجبها في كشف الحقيقة.كما شككت اللجنة في الطريقة التي حكمت بها النيابة سابقًا بأن نائب الوزير السابق بريء وأغلقت القضية دون تحقيقات كافية وعادلة.وقالت إن النيابة أساءت استغلال سلطتها من خلال التساهل مع "يون" في قضايا فساده، بينما وجهت اتهامًا سريعًا لأحد الضحايا، بعد دعوى الزنا التي تقدمت بها زوجة "يون".وتشتبه اللجنة في أن التحقيق المتساهل كان لمنع "يون" من كشف شخصيات بارزة أخرى تورطت معه، وحثت على إجراء تحقيقات شاملة في تلك الشكوك.كما دعت إلى إجراء تحقيق شامل مع شخصيات متعددة من المجتمع القضائي، الذين تربطهم صلات وثيقة مع "يون".