اجتماع بين المبعوثين النوويين للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في سنغافورة

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من المقرر أن يتوجه الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" إلى سنغافورة هذا الأسبوع، لحضور منتدى للأمن الإقليمي والاجتماع مع نظرائه من كوريا الجنوبية واليابان.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء إن "بيغون" سيشارك في حوار "شانغري لا" في سنغافورة من الجمعة حتى الأحد، وسوف يجتمع مع "لي دو هون"، الممثل الخاص لسيول لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، وكذلك مع نظيرهما الياباني "كينجي كاناسوغي".وقالت الوزارة إن المسؤولين سيناقشون "التنسيق المستمر لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل نهائي وكامل ويمكن التحقق منه".ومن المتوقع أن يبحث المبعوثون عن طرق لكسر الجمود الحالي في المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ، في أعقاب انهيار قمة هانوي في فبراير.كما سيحضر وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جيونغ كيونغ دو" المنتدى، ومن المقرر أن يجتمع مع وزراء الدفاع من الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى.جدير بالذكر أن منتدى "حوار شانغري لا" هو منتدى سنوي لمسؤولي الدفاع والأمن القومي، يناقش القضايا الإقليمية الآسيوية والعالمية.