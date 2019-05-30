الرئيس يأمر بتعبئة كل الجهود لمساعدة جهود البحث والإنقاذ في حادث غرق القارب

Photo : YONHAP News

أصدر الرئيس "مون جيه إين" تعليماته إلى الحكومة بتعبئة كل الموارد المتاحة للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ، لتحديد مصير المفقودين، بعد غرق قارب يحمل 33 كوريًّا جنوبيًّا في نهر الدانوب في بودابست.وقال المكتب الرئاسي إن "مون" أصدر التعليمات صباح الخميس، بعد تلقي إحاطة عن الحادث من "تشونغ إيوي يونغ"، رئيس مكتب الأمن القومي.كما أمر الرئيس بتشكيل فريق استجابة على مستوى الحكومة برئاسة وزير الخارجية، وأمره بمشاركة جميع المعلومات المتاحة مع أسر الضحايا.وتخطط الحكومة لإرسال فريق من المسؤولين إلى المجر أيضًا.وقد ذكرت وزارة الخارجية أن سفينة للاطلاع على معالم المدينة تحمل 33 كوريًّا جنوبيًّا واثنين من طاقهما قد اصطدمت بسفينة أخرى وغرقت في نهر الدانوب بالقرب من وسط مدينة بودابست في حوالي الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي.وقد تأكد مصرع سبعة كوريين على الأقل، بينما لا يزال 19 آخرون في عداد المفقودين.