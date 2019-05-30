بيونغ يانغ تنتقد الأعمال العدائية للولايات المتحدة

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انتقدت كوريا الشمالية أمس الأربعاء تجربة نووية أخيرة وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها الولايات المتحدة، قائلة إن استخدام القوة ليس المجال الحصري للولايات المتحدة.ونقلًا عن بيان صادر عن وزارة الخارجية في بيونغ يانغ، ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة أجرت تجربة نووية في ولاية نيفادا في فبراير قبل قمة كوريا الشمالية والولايات المتحدة في هانوي.وقال البيان إن التجربة أظهرت "نية" الولايات المتحدة في حل القضية النووية بالقوة، بينما تدعو ظاهريًّا إلى الحوار.وبالإضافة إلى التجربة النووية، أشار بيان الوزارة إلى مصادرة سفينة الشحن الكورية الشمالية، واختبار أحد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والتدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.كما ذكر البيان أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مستشار الأمن القومي "جون بولتون" ووزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" تكشف عن "المخطط العدائي لخنق كوريا الشمالية بالقوة"، وأضاف أن "الأعمال العدائية" الأمريكية تزيد من حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.