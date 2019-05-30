رئيس هيئة الأركان المشتركة: يجب على الحلفاء مواصلة التدريبات العسكرية المشتركة

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ذكر مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى إنه يتعين على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مواصلة التدريبات العسكرية المشتركة، للاستعداد لحالة فشل المسار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية.ووفقًا لإذاعة آسيا الحرة، فقد أدلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية "جوزيف دانفورد" خلال منتدى استضافته مؤسسة بروكينغز، وهي مؤسسة بحثية خاصة في واشنطن.وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة إن الوقت قد حان لمتابعة النهج الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية، ولكن يجب على الحلفاء مواصلة مناوراتهم العسكرية المشتركة للاستعداد لحالة فشل الدبلوماسية.وقال إنه لا يوجد تغيير في مواقف قيادة الحلفاء فيما يتعلق بالمناورات العسكرية، وأشار إلى أن مجموعة واسعة من التدريبات المختلفة ما زالت خيارًا مطروحًا، على الرغم من أن المناورات واسعة النطاق قد تم استبدالها مؤخرًا بمناورات أصغر.وقال "دانفورد" إن دوره هو التأكد من تطبيق العقوبات الأمريكية والدولية ضد كوريا الشمالية، لدعم حملة أقصى الضغوط على بيونغ يانغ.وأضاف أنه مع الجيش يتحملان نفس المسؤولية لدعم الجهود الدبلوماسية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".