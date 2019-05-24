قارب غارق في المجر عبارة عن سفينة صغيرة بطول 27 مترا

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يمثل قارب " هوبل لايني" الذي غرق في نهر دانوب بالمجر وهو يحمل عددا من السياح الكوريين سفينة صغيرة يبلغ طولها 27 مترا وعرضها 5 أمتار بحيث يستوعب 60 شخصا ولكنه كان يقل حوالي 45 شخصا في أثناء سيره العادي.ظل يتم تشغيله من خلال استئجار وكالة سفر له من أجل إتاحة الفرص للسياح للتمتع بمشاهدة مناظر النهر.من ناحية أخرى أفادت وكالة رويتر للأنباء أن قارب " هوبل لايني" صنع قبل 70 عاما. طبقا للتحقيق في سجلات القارب، تم بناء القارب في الاتحاد السوفياتي السابق في عام 1949 وتم تجهيزه بمحرك جديد في أعوام ثمانينيات القرن الماضي.صرحت الشركة التي تملك القارب بأن القارب بدأ سيره في عام 2003 ولم يكن هناك أي معلومات عن وجود خلل فني عند الحادث. وشرحت أيضا أن القارب ظل يخضع للصيانة المنتظمة وكان يسير سيرا عاديا في يوم الحادث أيضا.