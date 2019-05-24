اعتذار الرئيس مون عن تسرب المعلومات السرية من وزارة الخارجية

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في تعليقه على حادث تسرب المعلومات السرية من وزارة الخارجية، قال الرئيس "مون جيه إين" إن الأمر غير المبرر مقدما اعتذاره عن تسرب المعلومات السرية بواسطة موظف حكومي أمام الشعب.و خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء بالأمس قال إن المعلومات الدبلوماسية السرية سربت لتستغلها الاطراف السياسسية في النزاعات في ما بينها موضحا أنه سيجعل من هذا الحادث فرصة لتصحيح مبادئ الموظفين الحكوميين و متعهدا ببذل مزيد من الجهود للمتابعة الدقيقة وإدارة الأمن. كما طلب من الوزارات والموظفين الحكوميين استغلال هذه الفرصة لإصلاح أدائهموانتقد الرئيس مون حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي الذي كشف عن محتوى الاتصالات الهاتفية بينه وبين الرئيس الأمريكي وقال إن تسريب المعلومات يمثل نوعا من الابلاغ عن المصالح العامة معربا عن الاستياء العميق تجاه الحزب الذي يستخدم محتوى الاتصالات بين الزعيمين وهي ذات محتوى قد يكون حساسا للغاية على المستوى الدبلوماسي بهدف تحقيق مصالحها السياسية قائلا إنها من حقوق المعرفة المخولة للشعب أو إبلاغات المصالح العامة.