الرئيس مون يقوم بزيارة إلى أوروبا في الشهر القادم

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يقوم الرئيس "مون جيه إين" بجولة تشمل فيلندا والنرويج والسويد في شمال أوروبا بدءا من يوم 9 وحتى يوم 16 من الشهر القادم ليصبح بذلك أول رئيس كوري يزور هذه الدول.وقالت "كو مين جونغ" الناطقة باسم مقر الرئاسة في تصريحات لها أمس إن جولة الرئيس القادمة تأتي في إطار جهود الحكومة الحالية الرامية إلى بناء دولة يسود فيها النمو الإبداعي والسلام والدمج وهي مهام رئيسية لها.وخلال الفترة ما بين يوم 9 وحتى 11 من الشهر القادم سيقوم الرئيس مون بزيارة إلى فيلندا حيث سيعقد مباحثات قمة مع نظيره الفيلندي "ساولي نينيستوي" ويناقش معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل تبادل الشركات الناشئة إلى جانب سبل تعزيز التعاون العلمي من أجل التنمية المستدامة.وسيزو النرويج بداية من يوم 11 وحتى 13 حيث سيحضر مراسم ترحيب رسمية به ومأدبة عشاء سيقيمها الملك النرويجي. كما سيعقد مباحثات مع رئيس الوزراء النرويجي حيث سيناقش معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بمناسبة مرور ستين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما ومسائل نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية وإقرار السلام الدائم وبناء الاقتصاد الصديق للبيئة وسبل تعزيز التعاون في مجالات القطب الشمالي وبناء السفن والأعمال البحرية.كما سيتوجه خلال الفترة من يوم 13 وحتى 15 منه إلى آخر محطة لجولته وهي السويد حيث سيحضر مراسم ترحيب رسمية به ومأدبة عشاء سيقيمها الملك "كارل غوستاب" السادس عشر. كما سيعقد مباحثات مع رئيس الوزراء السويدي " ستيفان رويفين" لمناقشة سبل تعزيز التعاون بمناسبة مرور ستين عاما على إقامة العلاقات بين البلدين إلى جانب بحث سبل التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية.